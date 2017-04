Petition der FPÖ gegen Tempo 100

Nachdem der Grüne Landesrat Rolf Holub eine Petition für Lärmschutz durch Tempo 100 auf der Wörtherseeautobahn angekündigt hat, startete die FPÖ Kärnten nun eine Petition dagegen. Die wahren Lärmverursacher seien Lkws und Züge.

Holub hat das Thema Lärmschutz durch Tempo 100 in die politische Diskussion eingebracht. Vor einigen Tagen brachte er mit einigen Bürgermeistern abermals Argumente für Tempo 100 auf der Wörtherseeautobahn vor. Widerspruch gab es von Autofahrerklubs, sowie von der FPÖ und vom Team Kärnten - mehr dazu in Wörthersee: Weiter Diskussion um Tempo 100.

Petition kann online unterschrieben werden

FPÖ-Obmann, Landesrat Gernot Darmann gab am Samstag in einer Aussendung bekannt, dass die FPÖ auf ihrer Homepage eine Petition gegen die Einführung von Tempo 100 auf der Wörthersee-Autobahn gestartet hat. Alle Gegner der geplanten Tempo 100-Schikane der Grünen könnten die Petition ab sofort online auf der Homepage der FPÖ Kärnten unterschreiben.

„Wir hoffen auf eine möglichst breite Unterstützung aus der Bevölkerung, um so gemeinsam mit den betroffenen Pendlern und Autofahrern diese irrwitzigen Pläne der Grünen stoppen zu können“, sagt Darmann in der Aussendung. Darmann sagte, es seien Milliarden Euro Steuergeld in den modernen Ausbau der Autobahnen und in Lärmschutzwände investiert worden. „Nun soll eine gut ausgebaute Autobahn zu einer Landstraße gemacht werden.“ Die wahren Lärmverursacher seien der Lkw-Schwerverkehr und die Züge, sagte Darmann.