Auto in Bachbett geschleudert

In St. Gertraud in der Gemeinde Frantschach hat eine 61 Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen in die Landesstraße ein von links kommendes Auto übersehen. Der Pkw der Lenkerin wurde in ein vier Meter tiefes Bachbett geschleudert. Die Frau blieb unverletzt.

Die 61 Jahre alte Pensionistin aus Wolfsberg wollte in Frantschach in die Weinebene Landesstraße einbiegen. Dabei übersah sie das von links kommende Auto eines 22 Jahre alten Wolfsbergers. Im Auto des Wolfsbergers befanden sich noch eine 21 Jahre alte Frau und ein 19 Jahre alter Mann. Der Lenker konnte nicht mehr bremsen und prallte mit voller Wucht gegen das Auto der 61-Jährigen.

Zwei Wracks, drei Leichtverletzte

Das Auto der Pensionistin wurde bei dem Zusammenprall nach links in ein vier Meter tiefes Bachbett geschleudert. Die Frau konnte sich selbst aus dem Wrack befreien, sie blieb unverletzt. Der 22 Jahre alte Wolfsberger und seine Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen in das LKH Wolfsberg gebracht. An beiden Pkws entstand Totalschaden. Für die Bergung musste die Weinebene Landesstraße kurze Zeit gesperrt werden.