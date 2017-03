Mann in Fischteich ertrunken

In Maria Rain ist am Montag ein Mann in seinem Fischteich ertrunken. Der Pensionist war Nichtschwimmer. Als er die Fische füttern wollte, fiel er ins Wasser und ertrank.

Am späten Vormittag führte der 74 Jahre alte Pensionist in Obertöllern in Maria Rain im Bezirk Klagenfurt Reinigungsarbeiten an dem Fischteich durch, den er schon länger betreute. Danach wollte er die Fische mit altem Brot füttern. Dabei stürzte er in den zwei bis vier Meter tiefen Teich. Weil der Mann Nichtschwimmer war, konnte er sich nicht ans Ufer retten.

Sohn fand den Vater im Wasser treibend

Der Verunglückte wurde gegen 14.30 Uhr von einer Passantin entdeckt. Die Frau rief die Polizei. Sie läutete beim Nachbarhaus und alarmierte damit den Sohn des Verunglückten. Der 42 Jahre alte Mann fand Vater leblos im Wasser treibend. Er holte den Verunglückten aus dem Wasser und brachte ihn ans Ufer. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.