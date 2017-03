Kein Geld: Gründerzentrum build droht Aus

Das Gründerzentrum „build“ in Kärnten steht offenbar vor dem Aus. Der Bund streicht Kärnten - als einzigem Bundesland - die gesamten Mittel in Höhe von vier Millionen Euro. Das Land will weiterverhandeln.

Andere Bundesländer müssen ab 2017 zwar mit weniger Fördergeld auskommen - werden offenbar aber weiter finanziert. Das Land Kärnten will nicht hinnehmen, dass - nach Auslaufen des Vertrages - kein Geld mehr für den Erhalt zur Verfügung gestellt werden soll. Kärnten werde alles unternehmen, die Zukunft des Gründerzentrums build zu sichern, sagt Wirtschaftslandesrat Christian Benger (ÖVP): „Eine Erklärung ist der Herr Minister schuldig geblieben. Einfach die Mittel zu streichen, ohne zu sagen wieso und warum, funktioniert schon garnicht. Die Mittel in der Größenordnung von vier Millionen Euro, die hier reduziert beantragt wurden, sind bereitzustellen.“

Gespräche mit Verantwortlichen geplant

Finanzreferntin Gaby Schaunig (SPÖ) sagt, sie sei bereits seit zehn Tagen mit den Bundesstellen im Gespräch, um das Gründerzentrum zu erhalten. Am kommenden Freitag werde dazu mit den Verantwortlichen ein Gespräch in Kärnten stattfinden. Der Wirtschaftslandesrat fordert Infrastrukturminister Jörg Leichtfried auf, seine Entscheidung zu überdenken. Laut Schaunig sei auch das ÖVP-geführte Wissenschaftsministerium dafür zuständig. Klingen hier bereits erste Wahlkampftöne durch? Ohne den Bund dürfte Kärnten die Förderung nicht stemmen können, so Benger: „Das build-Gründerzentrum wird seit vielen Jahren durch Bundesmittel finanziert. Der Vertrag ist abgelaufen. Die Verlängerung um weitere fünf Jahre steht an.“

Sechs Mitarbeiter sind in Kärnten beim Gründerzentrum build beschäftigt. Aktuell werden 15 Betriebe betreut. Erst vor drei Jahren wählte die Europäische Kommission das Kärntner Gründerzentrum build! bei dem Bewerb „European Enterprise Promotion Awards 2014“ in der Kategorie „Promoting the Enterpreneural Spirit“ unter die besten vier europaweit - mehr dazu in -Gründerzentrum build! unter Europas Besten.

Köfer fordert WK zu Beteiligung auf

Als „Bestrafungsaktion für unser Bundesland“ bezeichnete Team Kärnten-Landesrat Gerhard Köfer die Entwicklung rund um das Gründerzentrum build: "Gerade unser Bundesland braucht in der aktuellen Phase einen aktiven Gründergeist und positive Initiativen, die diesen nachhaltig fördern.“ Sollte die Förderung des Kärntner Gründerzentrums beibehalten, aber reduziert werden, schlägt Köfer vor, dass sich auch die Wirtschaftskammer Kärnten monetär an build! beteiligen soll.