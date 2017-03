Niki Petrik kehrt zum VSV zurück

Niki Petrik wird wieder beim VSV Eishockey spielen. Derzeit ist er noch in Dornbirn. Beim VSV soll er der Leader sein, der er auch in Dornbirn war. Petrik begann seine Karriere beim VSV.

Der 33-jährige Flügel spielte 2012 immer für Villach. Danach wechselte er bis zur heurigen Saison nach Dornbirn, wo er in den ersten beiden Saisonen als Assistant Captain fungierte, aber danach immer Kapitän war. Was heuer in der Kabine trotz unzähliger Villacher etwas fehlte, war der Villacher „Spirit“, so der VSV auf seiner Homepage. Niki Petrik soll wieder „Leadership“ in die Kabine bringen, wir brauchen einheimische Spieler, die die Mannschaft zusammenhalten und aufstehen, wenn es notwendig ist. Petrik hat diese Qualitäten.

„Freue mich wie ein kleines Kind“

Momentan ist Niki mit Frau Diana noch in Dornbirn, man erwartet in Kürze Nachwuchs. Nach der Geburt des Babys soll die Übersiedelung nach Villach stattfinden, die nach fünf Jahren Dornbirn doch etwas aufwendiger wird. „Ich freue mich wie ein kleines Kind, dass ich wieder für meinen Stammverein spielen darf. Alleine wenn ich mir vorstelle, wieder das blau weiße Dress überzuziehen bekomme ich Gänsehaut. Es ist einfach eine riesengroße Ehre wieder für Villach zu spielen, in meiner Heimatstadt, vor meiner Familie. Ich freue mich einfach brutal", so Petrik.

Ebenso emotionsgeladen sieht es Vater und Urgestein „Fuzzi“ Petrik: “Niki hat dichtgehalten bis alles unter Dach und Fach war. Er hat uns erst am Samstag Bescheid gesagt. Ich freue mich unglaublich, dass er wieder in Villach ist.“

