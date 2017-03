Illegale Fleischentsorgung am Berg

Am Dobratsch in Villach sorgen stinkende Fleischabfälle derzeit für Aufregung. Das Fleisch wurde illegal entsorgt, jetzt sucht die Stadt Villach den Müllsünder. Es dürfte sich um den Inhalt eine Kühltruhe handeln.

Josef Petritsch, der Obmann der Villacher Jagdgemeinschaft, war am vergangenen Wochenende am Dobratsch gemeinsam mit einem Kollegen unterwegs, um Müll und Unrat zu beseitigen. Was die beiden auf ihrem Rundgang entdeckten, stank zum Himmel: „Es sind Fleischsstücke, die wurden beim Parkplatz 2 über die Böschung geworfen, das stinkt erbärmlich.“

„Kein Umweltskandal, aber Schweinerei“

Petritsch glaubt, dass dort jemand den Inhalt einer Gefriertruhe entsorgte. Es dürften 20 oder 30 Kilo sein. Die Umwelt oder auch Tiere seien durch diesen illegalen Müll aber nicht gefährdet, glaubt Petritsch. Es sei kein Umweltskandal, sondern einfach eine Schweinerei, das dort hinzuwerfen. Es gebe Möglichkeiten genug, so etwas zu entsorgen.

Derzeit sind die Mitarbeiter des Wirtschaftshof Villach damit beschäftigt, das vergammelte Fleisch einzusammeln und es dann zu entsorgen. Die Stadt Villach kündigte an, den Müllsünder suchen zu wollen.