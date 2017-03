Messe Spittal wichtiger Impuls

Auf der Messe Spittal zeigen bis Sonntag 150 regionale und nationale Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen. Für die Abwanderungsregion Spittal ist die Messe ein wichtiger Wirtschaftsimpuls.

Mit mehr als 15.000 Besuchern wurde die Messe nach 30 Jahren zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor in der Region. Die Schwerpunkte sind auch heuer wieder die Bereiche Bauen, Wohnen, Energie, Gartenbau, Gesundheit und Wellness.

Sanierung und Heizen als Schwerpunkte

Beim Thema Bauen und Wohnen setzen die Veranstalter diesmal vor allem auf Sanierung und Heizen. Rund 140 Aussteller aus der Region und aus ganz Österreich sind vertreten. Einerseits bietet sich die Möglichkeit, als Kunde regionale Anbieter konzentriert aufzusuchen - Unternehmer können dafür in relativ kurzer Zeit potentielle Kunden kennenlernen. Rudolf Oberleuer von der Wirtschaftskammer Spittal: „Der Bezirk ist sehr groß, es ist nicht so, dass jeder jeden am Schirm hat. Daher ist die Messe sehr wichtig, um Unternehmen vor Ort die Möglichkeit zu geben, sich präsentieren zu können.“

AMS begrüßt Wirtschaftsimpuls

Als Impulsgeber für den Bezirk Spittal an der Drau mit seiner traditionell hohen Arbeitslosigkeit sieht auch das Arbeitsmarktservice die Messe. Der Bezirk Spittal sei mit Abwanderung konfrontiert, so Johann Oberlerchner vom AMS Spittal. „Insofern ist es noch notwendiger, Impulse zu setzen. Hier kann die Messe einen kleinen Baustein dazu liefern.“

Mit einem Vergnügungspark und einem vielfältigen Gastronomieangebot will man auch Familien mit Kindern anlocken. Die Messe ist bis Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

