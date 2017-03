Senkgruben bedrohen Klagenfurts Trinkwasser

Ungeklärte Abwässer einer Kleingartenanlage bedrohen laut den Klagenfurter Stadtwerken die Brunnenanlage Straschitz II. Damit gerät eine weitere Trinkwasserquelle der Landeshauptstadt in die Schlagzeilen.

Die „widerrechtlich errichtete Kleingartenanlage“ sei eine „große Bedrohung“ für das Klagenfurter Trinkwasser, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung der Stadtwerke. Deren ungeklärte Abwässer würden das Grundwasser der Brunnenanlage Straschitz II bedrohen. Dabei handelt es sich - neben Zwirnawald - um eine der wichtigsten Wasserförderungsanlagen der Landeshauptstadt.

Quelle Rain weiterhin wegen HCBD vom Netz

Die Trinkwasserquelle Rain - vormals ebenfalls eine Trinkwasserquelle der Klagenfurter Bevölkerung - musste wegen der Belastung mit HCBD vom Netz genommen werden - mehr dazu in Verseuchte Trinkwasserquelle bleibt vom Netz. Die Trinkwasserschiene St. Veit war vergangenes Jahr von den Stadtwerken wegen einer erhöhten Borbelastungen gesperrt worden, kurze Zeit später aber wieder eröffnet - mehr dazu in Wasserschiene St. Veit wieder am Netz. Nach wie vor unklar ist die Herkunft der zu hohen Borbelastung des Grundwassers. Vermutet wird, dass es eine unbekannte Altlast gibt - mehr dazu in Zuviel Bor im Grundwasser: Land sucht Altlast.

Auflassung behördlich vorgeschrieben

Experten der Umweltabteilung des Landes Kärnten führten am Mittwoch einen Lokalaugenschein in der Kleingartensiedlung durch. Als Konsequenz wird von der Behörde die mittelfristige Auflassung der Kleingartenanlage vorgeschrieben. Als erste Schritte wurden die umgehende Einstellung der Trinkwasserversorgung mit April 2017 sowie die Entleerung und Reinigung der Senkgruben angeordnet. Die - mit rund 13 Cent pro Monat und Quadratmeter - sehr günstigen Pachtverträge - würden gekündigt und sollen spätestens im Jahr 2021 endgültig auslaufen.

Bei der Kleingartenanlage handelt es sich um 14 Grundstücke im Eigentum der Klagenfurter Stadtwerke (STW). Möglicherweise sind auch drei Anlagen im Eigentum der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) betroffen. Teilweise sei in den vergangenen Jahrzehnten ein großzügiger Ausbau erfolgt, für den jede gesetzliche Grundlage fehle.

Pächtern wird Ersatz geboten

Die Pächter werden Mittwochnachmittag von Vertretern des Landes und der STW AG aus erster Hand über die Situation informiert. Ihnen würden angemessene Ersatzgrundstücke ebenso angeboten wie die Übernahme der Kosten für die Entleerung und Reinigung der Senkgruben.

