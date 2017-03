Erstmals alle Bach-Orgelwerke in Kärnten

Zu Ehren von Johann Sebastian Bach bringt der Klagenfurter Domorganist Klaus Kuchling erstmals in Kärnten alle Orgelwerke des genialen Komponisten zur Aufführung. Das erste Konzert des zweijährigen Zyklus findet am Dienstag in St. Veit an der Glan statt.

Johann Sebastian Bach wird von Berufsmusikern oft als der größte Komponist der Musikgeschichte angesehen.

ORF

Er war Komponist, Kantor sowie Orgel- und Klaviervirtuose des Barock. Seine Werke beeinflussten nachfolgende Komponistengenerationen und inspirierten Musikschaffende zu zahllosen Bearbeitungen.

Die gewaltige Schöpferkraft und das musikalische Genie des Deutschen zogen auch Klaus Kuchling schon in jungen Jahren in ihren Bann: „Es gab von Anfang an eine ganz tiefe Resonanz zu seiner Musik. Sie hat mich bis heute nicht losgelassen. Bach ist einfach der ganz große Meister, vor dem sich wirklich jeder verneigt - ob Komponist, Musiker, Dirigent. Seine Musik ist von einer Klarheit und Perfektion, die aus meiner Sicht überirdisch ist.“

ORF

Kuchling faziniert von „Königin der Musik“

Die Musik war schon immer das bestimmende Element im Leben von Klaus Kuchling. Der Klagenfurter ist Leiter des Kärntner Madrigalchores, unterrichtet Orgel am Landeskonservatorium und ist seit 25 Jahren Domorganist in Klagenfurt. Die Mathis-Orgel ist für ihn ein perfektes Instrument von enormer klanglicher Vielfalt. Die Königin der Instrumente inspiriere ihn noch heute, sagt er:

Klaus Kuchling: „In 25 Jahren entwickelt man eine tiefe Beziehung zu einem Instrument. Ich kann wirklich sagen, dass ich an dieser Mathis-Orgel im Dom viel gelernt habe. Ich durfte mich an diesem Meisterinstrument entwickeln und entfalten.“

ORF

„Scheinbar unendliche Klangvielfalt“

Die Orgel im Dom ist ein dreimanualiges Instrument mit 45 Registern, erklärt Kuchling. Das bedeute, dass dem Organisten 45 verschiedene Klangfarben zur Verfügung stehen, die man immer wieder neu miteinander kombinieren kann. „Man registriert ein und das selbe Stück ein und entdeckt so unglaublich verschiedene Facetten“, so der Musiker.

Sendungshinweis: „Kärnten heute“, 20.3.2017

Das war auch der Antrieb für eine Gesamtaufführung der Orgelwerke Bachs. Der Zyklus wird sich über zwei Jahre hinziehen und in verschiedenen Kärntner Kirchen aufgeführt. Am Dienstag, dem 332. Geburtstag des Komponisten, spielt Klaus Kuchling sein zweites Konzert aus dem Bachreigen. Es beginnt um 19.00 Uhr und findet in der Stadtpfarrkirche St. Veit an der Glan statt.

