25-jährige Alkolenkerin entging Absturz

Eine 25 Jahre alte Kellnerin ist bei ihrer Alkofahrt auf der Großglockner Hochalpenstraße nur knapp einem Absturz entkommen. Ihr Pkw drohte über eine steile Wiese in die Tiefe zu stürzen, ein Begrenzungsstein verhinderte Schlimmeres.

Die 25-Jährige war gegen 19.30 Uhr auf der Großglockner Hochalpenstraße unterwegs - stark alkoholisiert, wie die Polizei später feststellen sollte. Sie soll ihr Handy in einer Shihütte vergessen und sich deshalb noch einmal ans Steuer gesestzt haben, um zur Mittelstation der Bergbahnen Heiligenblut zu fahren.

Mit Begrenzungssteinen kollidiert

Am Rückweg in Richtung Heiligenblut geriet das Auto in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Es kollidierte mit den Begrenzungssteinen und schlitterte dann 25 Meter eine Begrenzungsmauer entlang, bevor sich der Wagen überschlug und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Die Begrenzungssteine wurden teilweise aus der Verankerung gerissen und 50 Meter weit in die Tiefe geschleudert. Einige wenige verhinderten ein weiteres Abstürzen des Autos.

Verletzte in BKH Lienz gebracht

Die 25-Jährige konnte das Unfallwrack selbst verlassen, sie erlitt laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Ein Alkomatentest ergab laut Polizei eine starke Alkoholisierung.

Großglockner Hochalpenstraße 45 Minuten gesperrt

Die Bergung des Fahrzeuges wurde von der FF Heiligenblut mit etwa 15 Mann sowie dem Straßendienst der GROHAG durchgeführt. Die Großglockner Hochalpenstraße musste dafür eine dreiviertel Stunde lang gesperrt werden.