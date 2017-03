Cobra-Einsatz nach Nachbarschaftsstreit

In Enzelsdorf (Gemeinde Gallizien) musste das Sondereinsatzkommando der Polizei, die Cobra, nach einem Nachbarschaftsstreit einschreiten. Ein 69 Jahre alter Mann hatte zwei Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams mit einer Waffe bedroht. Er wurde festgenommen.

Aus noch unbekannter Ursache waren am Freitagabend Nachbarn in Enzelsdorf in Streit geraten. Ein Kriseninterventionsteam versuchte, die Situation zu beruhigen. Ein 69 Jahre alter Mann bedrohte daraufhin die Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams. Er sagte, er werde ins Haus gehen, um eine Waffe holen.

Mehrere Gewehre und Pistolen gefunden

Die Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams informierten die Polizei. Nur wenige Minuten später traf die erste Polizeistreife ein. Auch die Spezialeinheit Cobra wurde angefordert. Die Polizisten der Sondereinheit wurden mit dem Hubschrauber zum Einsatzort geflogen, berichtete Gerd Anton, der Einsatzleiter der Polizei. Der 69-Jährige habe sich bei dem Zugriff der Polizei äußerst aggressiv verhalten. Er wurde daraufhin festgenommen. Im Haus des Pensionisten wurden laut Polizei mehrere Luftdruckgewehre und Gaspistolen sichergestellt.