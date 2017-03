Brand: Rauchgasvergiftung bei Löschversuchen

Am Mittwochvormittag ist in der Garage eines Einfamilienhauses in der Gemeinde St. Paul im Lavanttal ein Brand ausgebrochen. Ein 67 Jahre alter Pensionist erlitt bei Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung.

Das Feuer brach in der Garage des Wohnhauses aus unbekannter Ursache gegen 10.00 Uhr aus. Die Besitzer, ein 67 und 66 Jahre altes Pensionistenehepaar, versuchten den Brand mit Feuerlöschern selbst zu löschen. Dabei zog sich der Mann eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Er wurde von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.

Fahrzeuge und Maschinen schwer beschädigt

Den alarmierten Feuerwehren St. Paul und Granitztal mit insgesamt vier Fahrzeugen und 33 Mann gelang es schließlich, den Brand zu löschen und ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus zu verhindern. Bei dem Brand wurden sowohl die Garage, als auch die darin befindlichen Fahrzeuge, ein Auto und ein Motorrad sowie verschiedene Maschinen, schwer beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

