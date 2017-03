Insolvenzen in Eberndorf und Seeboden

Zwei Insolvenzen sind am Donnerstag eröffnet worden. Über den Geschäftsführer der Firma Egger Sanitär in Seeboden wurde ein Privatkonkurs eröffnet. In Eberndorf ist der Unternehmer Michael Leopold Zeiß insolvent.

Im Fall von Egger Sanitär wurde über das Vermögen des einzigen Gesellschafters Werner Johannes Synowczyk das Privatkonkursverfahren am Bezirksgericht Spittal an der Drau eröffnet. Die Firma Egger Sanitär und Heizungstechnik aus Lendorf befindet sich bereits seit Jänner 2015 in Konkurs. Das Insolvenzverfahren der Gesellschaft ist noch anhängig.

Privatkonkurs: Rund eine Million Passiva

Synowczyk betrieb parallel noch ein Einzelunternehmen, das sich mit dem Handel und der Installation von Sanitär- und Heizungsanlagen beschäftigte. Der Schuldner hat inzwischen seine selbständige Tätigkeit aufgegeben und geht derzeit einer unselbständigen Beschäftigung nach. Die Höhe der Passiva beläuft sich auf rund eine Million Euro.

Der Eberndorfer Unternehmer Michael Leopold Zeiß will sein Unternehmen nach dem Konkurs weiter führen. Das Unternehmen bietet Sicherheits- und Informationstechnik an und handelt mit Schulartikeln. Von der Insolvenz sind zwei Lehrlinge und rund 30 Gläubiger betroffen. Die Überschuldung beträgt rund 140.000 Euro. Laut Insolvenzantrag ist die Einbringung eines Sanierungsplanes beabsichtigt. Das sei aber vom weiteren Geschäftsverlauf abhängig.

