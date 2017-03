Anklage gegen Dörfler wird ausgeweitet

Die Anklage gegen Ex-Landeshauptmann Gerhard Dörfler wegen Untreue ist am Dienstag von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgeweitet worden. Dem freiheitlichen Politiker wird nun auch Amtsmissbrauch vorgeworfen.

Laut Staatsanwalt Eberhard Pieber soll Dörfler bei acht Vergaben von Straßenbaulosen seine Befugnisse missbraucht haben. Dem Land sei dadurch ein Schaden von mindestens 300.000 Euro entstanden. Damit erhöht sich die Strafe bei einer Verurteilung für den ehemaligen Landeshauptmann auf bis zu zehn Jahre Haft. Auslöser für die Ausweitung der Anklage ist die Zeugenaussage eines damaligen Mitarbeiters der Straßenbauabteilung. Er hatte Dörfler im Zeugenstand schwer belastet, mehr dazu in Ausweitung der Anklage gegen Dörfler möglich.

Staatsanwalt Pieber gab die Anklageerweiterung am Dienstag gleich nach Beginn der Verhandlung im BZÖ-Wahlbroschüren-Prozess bekannt. Der Ankläger nannte unter anderem Auftragsvergaben betreffend die B100, die Drautalstraße, die Packer Straße (B70), ein Bauvorhaben an der Waidischer Brücke, eines im Zusammenhang mit der Tauernautobahn (A10) im Bereich Stockenboi und ein Bauvorhaben an der Lippitzbachbrücke im Bezirk Völkermarkt. Für Dörfler gilt die Unschuldsvermutung.

Akten bereits beantragt

Bereits am Mittwoch hatte Richter Christian Liebhauser-Karl die Beischaffung der Vergabeakten von zwei dieser Fälle vom Land beantragt, und zwar in jenen zwei Fällen, wo laut Aussage des Beamten Aktenvermerke umgeschrieben worden waren. Der derart belastete Beamte ist übrigens für die kommende Woche als Zeuge geladen, sein Auftritt wird mit Spannung erwartet.

Dörfler war bis jetzt in dem Prozess wegen Vorteilsnahme angeklagt. Wegen Untreue sind in der Causa Wahlbroschüre neben Dörfler auch die freiheitlichen Ex-Politiker Uwe Scheuch und Harald Dobernig sowie Ex-BZÖ-Abg. Stefan Petzner angeklagt. Der ihnen vorgeworfene Schaden beträgt 219.000 Euro. Angeklagt waren auch die beiden damaligen Geschäftsführer der Kärntner Landesimmobiliengesellschaft (LIG), Rene Oberleitner und Johann Polzer, die nach Eingestehen von Fehlverhalten eine Diversion erhielten - mehr dazu in LIG-Geschäftsführer: Einvernehmen mit Land.