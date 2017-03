Perfekte Eislaufsaison ging zu Ende

Nach einem perfekten Winter für Eisläufer ist nun die Saison beendet. Allein am Weißensee waren 80 Tage Eislaufbetrieb möglich. Heuer waren soviele Seen wie schon lange nicht mehr zum Eislaufen frei gegeben.

Eismeister Norbert Jank rief am Dienstag offiziell das Ende der Eislaufsaison am Weißensee aus. Es sei ein „Bombenwinter“ gewesen, bilanzierte er. Von der Kälte her seien die Bedingungen für das Eis-Wachstum ideal gewesen. Mehr als 80 Tage war ein Eislaufbetrieb am Weißensee möglich, das komme nicht alle Jahre vor.

An manchen Wochenenden waren weit mehr als 2.000 Menschen auf den Eisbahnen unterwegs. Ab sofort sind die Eisflächen gesperrt, zu groß sei die Gefahr einzubrechen.

So viele Eislaufmöglichkeiten wie lange nicht

Auch der Eislaufverein Wörthersee beendete seine Saison mittlerweile. Er betreut den Aichwaldsee, Hörzendorfersee, Längsee, Lendkanal, Rauschele und Silbersee. Natürlich auch den Wörthersee, doch dort war das Eislaufen zuletzt 2006 möglich.

Heuer waren aufgrund lang anhaltender Kälte so viele Seen wie schon seit Jahren nicht mehr frei gegeben. Wirbel gab es nur um den Ossiacher See, weil sich auf dem nicht freigegebenen, weil nicht betreuten See, immer wieder Eisläufer tummelten - mehr dazu in Behörden reicht es: Ossiacher See gesperrt.