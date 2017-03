„Feurige“ Flitterwochen endeten glimpflich

Ein frisch vermähltes Ehepaar aus Niederösterreich, das sich gerade in Kärnten auf Flitterwochen befindet, konnte sich am Mittwoch gerade noch rechtzeitig aus einem brennenden Ferienhaus in der Gemeinde Treffen am Ossiacher See retten. Sie flüchteten durch das Fenster.

Die beiden Urlauber aus Neustift im Felde befanden sich gerade im Schlafzimmer im Erdgeschoß des 200 Jahre alten Holz-Hauses im Ortsgebiet von Winklern, als plötzlich starker Rauch in den Raum strömte. Der 26 Jahre alte Mann und seine 35 Jahre alte Frau konnten nur noch durch das Fenster ins Freie flüchten. Sofort alarmierte der Mann die Feuerwehr, die mit insgesamt sieben Löschfahrzeugen anrückte. Weil nicht klar war, ob sich im oberen Geschoß des 200 Jahre alten Bauernhauses, in dem eine Mutter mit drei Kindern wohnt, noch jemand aufhält, mussten die Feuerwehrleute mit schwerem Atemschutz die völlig verrauchte Wohnung durchsuchen.

Wenig später konnte dann aber Entwarnung geben werden. Niemand wurde bei dem Brand verletzt. Das Feuer dürfte in einer Zwischenwand, durch die ein Ofenrohr führt, ausgebrochen sein. Die Brandursache war bis zum Abend nicht bekannt.