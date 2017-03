Autofasten: Bewusster Verzicht aufs Auto

Kärntens Autofahrer legen mit dem Auto deutlich mehr kurze Strecken zurück als längere Fahrten. Die katholische und evangelische Kirche möchten - zu Beginn der Fastenzeit - Verkehrsteilnehmer zum „Autofasten“ ermutigen.

Laut einer Studie des Verkehrsklub Österreich liegen zwei Drittel der Autofahrten in Kärnten unter zehn Kilometer. Sieben Prozent aller Autofahrer fahren an Werktagen weniger als einen Kilometer, also Strecken, die auch mit dem Rad oder zu Fuß bewältigbar wären. Mehr als fünf Kilometer fährt immerhin jeder fünfte Autofahrer.

Die meisten Autofahrer, 23 Prozent, legen an Werktagen zwischn zweieinhalb und fünf Kilometer zurück. Mehr als 50 Kilometer weit fahren nur sechs Prozent der Kärntner Autofahrer. Alle Kärntner legen an einem normalen Tag rund 2,5 Millionen Kilometer ohne Auto zurück.

Der Verzicht auf Autofahrten, der von der katholischen und evangelischen Kirche ins Leben gerufen wurde, startet am 1. März und dauert bis 15. April.