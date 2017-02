Bei Einsatz Cannabisplantage entdeckt

In einer Wohnung in Klagenfurt ist in der Nacht auf Dienstag durch einen Zufall bei einem Polizeieinsatz eine Cannabis-Indoorplantage entdeckt worden. 14 Cannabispflanzen wurden sichergestellt.

Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, waren die Beamten gegen 1.00 Uhr wegen einer Lärmerregung zu der Wohnung gerufen worden. Dabei wurden die Suchtgiftpflanzen entdeckt. Bei der weiteren Durchsuchung der Wohnung wurde noch eine kleinere Menge bereits abgeerntetes Cannabiskraut sichergestellt.

Die Bewohner der Wohnung, eine 44-Jährige und ein 28 Jahre alter Mann, beide aus Klagenfurt, wurden angezeigt.

