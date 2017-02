Kärntens trockenster Winter seit 40 Jahren

Meteorologisch gesehen endet am Dienstag der Winter. In weiten Teilen Kärntens war es so trocken wie das letzte Mal vor 40 Jahren. Der Dezember war niederschlagsfrei und im Jänner gab es nur halb so viel Regen und Schnee wie sonst.

Die Grundwassersituation ist angespannt, aber nicht dramatisch, sagt Christian Kopeinig von der Landeshydrologie: Es habe wenig geregnet oder geschneit, aber im vergangenen Jahr habe es über verhältnismäßig viel Niederschlag gegeben. „Wir sind jetzt schon unter den mittleren Verhältnissen, aber es gibt noch nicht extreme Verhältnisse. Es ist trocken, aber nicht extremst trocken.“

Wasserlieferungen vorerst kein Thema

Wasser-Zulieferungen seien laut dem Experten noch kein Thema: „Die Abflüsse der Flüsse sind zwar unter den mittleren Verhältnissen, aber wir hatten es schon trockener. Es gibt trockenere und feuchtere Jahre, voriges Jahr war es sehr feucht und die letzten Monate waren zwar trockener, aber das ist der Normalfall.“

Trockenste Winter seit 40 Jahren

Die Kelag kann durch die Trockenheit derzeit weniger Strom erzeugen. Es fehle vor allem in Oberkärnten die Schneeschmelze, sage Manfred Feiertag von der Kelag: "Wir stehen derzeit bei ungefähr 20 Prozent unter dem 20-jährigen Schnitt. Dieser werde als Basis für die Budgetierung des Wirtschaftsjahres herangezogen. „Man darf nicht vergessen, dass Jänner und Februar schwache Monate waren.“

Eine Prognose für das ganze Jahr auf der derzeitigen Wasserführung abzugeben wäre nicht seriös. Die Schneelage im Einzugsgebiet der Kraftwerksgruppe Fragant betrage - bezogen auf das vergangene Jahr - lediglich 55 Prozent „Das fehlt uns natürlich bei der Schneeschmelze.“

Kaum Strom erzeugt im vergangenen Jahr

Laut Feiertag bedeute das, dass über das Jahr gesehen weniger Strom erzeugt werden könne. Was das konkret bedeute, sei aus heutiger Sicht noch nicht vorhersagbar. Bis Dezember könne sich noch viel ändern: „Wir würden uns natürlich kräftigere Abflüsse wünschen, damit wir die Stromerzeugung als erneuerbar in einen bestimmten Prozentsatz sicherstellen können“, so Feiertag. Ein feuchtes Frühjahr könnte den ganzen Prozentsatz noch umkrempeln