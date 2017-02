Tourismus: Kurs soll auf Lehre vorbereiten

Im Tourismus gibt es zahlreiche offene Stellen und Nachwuchssorgen. In der Villacher Fachberufsschule geht man nun neue Wege. Den angehenden Lehrlingen wird ein Kurs angeboten, damit ihnen der Weg in die Arbeit leichter fällt.

Anlass für diesen Kurs ist, dass viele Lehrlinge bereits kurz nach dem Beginn ihrer Ausbildung das Handtuch werfen, sagte Reinhard Angerer, der Leiter der Berufsschule in Villach. Noch bevor die Lehre beginnt, bekommen die angehenden Lehrlinge eine Schulung: „Wir bringen ihnen innerhalb dieser vier Wochen das ‚Gehen im Tourismus bei‘, wie man sagt. Es geht um das richtige Anziehen, um das richtige Grüßen, um das Verhalten, wenn ein Gast kommt oder auch um die ersten Schritte in der Küche.“

Erste Schritte ohne Angst machen

Damit solle den Jugendlichen die Angst genommen werden, wenn sie das erste Mal in einen Betrieb gehen. Sie sollen bereits wissen, was sie in einem Hotel, in einem Gasthaus oder einem Restaurant erwartet, sagte Angerer: „Der jeweilige Betrieb hat dann den Vorteil, dass er einen Jugendlichen bekommt, der schon rudimentäre Kenntnisse im Tourismus hat. Den kann er schon einmal schicken, um Gläser zu holen oder einen Kühlraum zusammen zu räumen und der weiß schon was ‚first in first out‘ ist (die am längsten gelagerten Bestände sollen als erstes verbraucht werden; Anmerkung). Die angehenden Lehrlinge sollen ihre ersten Schritte machen können, ohne Angst zu haben, was da passiert.“

Die Spreu trenne sich rasch vom Weizen, sagte Angerer. Erst zuletzt sei einer der Jugendlich nach den ersten Tagen im Kurs zu ihm gekommen und habe erklärt, dass er bemerkt habe, dass der Tourismus doch nicht das Richtige für ihn sei. Die bisherige Erfahrung zeige, dass 80 Prozent der Kursteilnehmer im Service oder in der Küche bleibe. Das Arbeitsmarktservice (AMS) und das Land Kärnten unterstützen diesen Vorbereitungskurs.