Einbrüche in Schulen geklärt

Zahlreiche Einbrüche in Kärntner Schulen konnte die Polizei jetzt klären. Ein Trio aus Rumänien, das dafür verantwortlich sein sollen, wurde Ende Oktober festgenommen. Insgesamt sollen sie 173 Einbrüche begangen haben, der Schaden beträgt mehr als 350.000 Euro.

173 Einbruchsdiebstähle, die zwischen April und Oktober vergangenen Jahres verübt wurden, gingen auf das Konto der Einbrecher. Mitte Oktober dürften die Männer auch in Kärnten zugeschlagen haben. Bei Einbrüchen in drei Volksschulen im Lavanttal wurden Laptops, Kameras, sowie Bargeld gestohlen. Insgesamt konnte die Bande bei allen Einbrüchen Diebesgut im Wert von 245.000 Euro erbeuten. Die Sachschäden werden auf etwa 120.000 Euro geschätzt.

25 Einbruchsserien verübt

Die drei Verhafteten zeigten sich bei der Einvernahme nach ihrer Festnahme im Oktober größtenteils geständig. Bei dem 29 Jahre alten Haupttäter, sowie seinem 32 Jahre alten Mittäter konnten die Ermittler Diebesgut sicherstellen, das von einer Einbruchsserie in Mürzzuschlag in der Steiermark stammte. Im Zuge weiterer Erhebungen konnten die Kriminalisten noch einen 32 Jahre alten Rumänen in Graz festnehmen. Die Tätergruppe dürfte in verschiedenen Zusammensetzungen für insgesamt 25 Einbruchsserien verantwortlich sein. Jetzt sucht die Polizei nach weiteren Mittätern, die bereits namentlich bekannt sind.

Jugendliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Bei einem Einbruchsversuch wurden am Freitagabend vier junge Männer in Klagenfurt auf frischer Tat ertappt. Ein 59 Jahre alter Anrainer hatte Licht von einer Taschenlampe im Bereich eines Kindergartens beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Lehrlinge versuchten noch zu flüchten, drei von ihnen konnten von der Polizei kurze Zeit später gestellt werden. Einem 15-Jährigen gelang die Flucht.

Link: