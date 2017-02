50 Jahre Ingeborg-Bachmann-Gymnasium

Das Ingeborg-Bachmann-Gymnasium hat am Freitag mit einem großen Festakt sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Bekannt ist die Schule auch dafür, dass dort seit 25 Jahren der Junior-Bachmannpreis durchgeführt wird.

Benannt nach der wohl berühmtesten ihrer Schülerinnen hat das Gymnasium eine wechselvolle Geschichte hinters ich. Vorläufer des Ingeborg-Bachmann-Gymnasiums war ein Mädchengymnasium, das zuvor in der Ursulinengasse untergebracht war. Dort ging auch Ingeborg Bachmann zur Schule. Mitte der 1960er Jahre übersiedelte die Schule in den Neubau nahe des Landkanals. Seit 1994 heißt die Schule Ingeborg-Bachmann-Gymnasium und zählt 800 Schüler.

Autorin als Inspirationsquelle für Jugend

Die große Dichterin war bei der Feierstunde der Schule am Freitag ein beherrschendes Thema. Ihr Bruder, Heinz Bachmann, war Ehrengast bei der Feier. Er freute sich, dass sein Familienname mit der Schule weiter lebe und „dass das Werk unserer Schwester immer noch junge Leute stimuliert und animiert zu schreiben und zu lesen“.

Würdenträger aus allen Lebensbereichen, sowie Schüler und Lehrer feierten mit und konnten von Heinz Bachmann erfahren, dass das Gymnasium während der Nazizeit ein nicht gleichgeschalteter Ort war. Dort wurde mit „Grüßgott“ und „Servus“ gegrüßt und nicht mit ausgestrecktem Arm.

Bachmann erinnerte sich in diesem Zusammenhang, dass seine Mutter stets ehrfürchtig über die Lehrer sprach und sie für ihren Mut bewunderte: „Es war irgendwie eine andere Atmosphäre dort. Ich denke, es würde sie sehr freuen, dass diese Schule Ingeborg-Bachmann-Schule heißt.“

Der Schule wurde seitens der Stadtgemeinde Klagenfurt auch das Stadtwappen durch Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz verliehen.

25. Wettbewerb für Jungliteraten

Zum 25. Mal wird heuer im Namen der großen Dichterin der „Junior Bachmannpreis“ durchgeführt. Schüler aus ganz Kärnten, aber auch aus Deutschland beteiligen sich an diesem Bewerb für junge literarische Talente.

Ihre Texte werden in unterschiedlichen Kategorien von einer fachkundigen, unabhängigen Jury bewertet. Die Gewinner erwartet eine Einladung zur Abschlussveranstaltung, die im Rahmen der Tage der deutschsprachigen Literatur im ORF Theater in der Klagenfurter Sponheimerstraße stattfindet. Dort haben die Preisträger die Möglichkeit, ihre Texte und sich zu präsentieren und bekommen ihren Gewinn in Form von Sachpreisen und Gutscheinen überreicht. Ebenso werden die Siegertexte und die besten bewerteten Texte in der Broschüre des Junior-Bachmann-Literaturwettbewerbs veröffentlicht.

