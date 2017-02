Parken in Klagenfurt wird nachgebessert

Die Parkgebührenverordnung in Klagenfurt wird nachgebessert. Für Hallenbad-Gäste und Pendler gibt es zusätzliche Parkplätze. Die Regelung für die gebührenpflichtige Kurzparkzone und den einheitlichen Tarif bleibt unverändert.

Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ), Stadtrat Markus Geiger (ÖVP) und WK-Bezirksobmann Max Habenicht präsentierten die Pläne am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Rathaus. Demnach werde es Nachbesserungen im Konzept in Sachen Pendler, Hallenbadbesucher und Bodenmarkierungen geben.

Bis zu 500 neue Parkplätze für Pendler

Für Pendler werden kurzfristig 350 bis 500 Parkplätze in Ringnähe geschaffen, sagte die Bürgermeisterin. Park&Ride gegenüber Minimundus wird wieder aktiviert, mit einer attraktiven Anbindung in kurzen Takten. Die Landwirtschaftskammer öffnet einen Teil des Kucherhofes in der Kraßniggstraße für Dauerparker. Die Messe stellt auf ihrem Parkplatz und im Parkhaus 200 zusätzliche Plätze für Dauerparker zur Verfügung. Weitere Flächen in Ringnähe sind in Prüfung.

160 zusätzliche Hinweistafeln als Orientierungshilfen sind in der gebührenpflichtigen Kurzparkzone bereits aufgestellt. Sobald es die Witterung zulässt, werden breite blaue Querstreifen an den Zonengrenzen sowie die blauen Bodenmarkierungen innerhalb der Zone durchgehend angebracht. Auch der öffentliche Personennahverkehr soll attraktiviert werden. Etwa durch kürzere Intervalle bei stark frequentierten Linien.

Hallenbad kauft Parkplätze für Besucher

Eine Lösung gibt es auch für das jahrelang bestehende Parkplatzproblem für Hallenbadsucher, das durch die Neuregelung noch verschärft wurde. Die Stellplätze in den Straßen rund um das Hallenbad werden an die Stadtwerke verkauft. Deren Bewirtschaftung übernehmen dann in Zukunft die Stadtwerke selbst. Für die Stadt besteht eine Option auf den Rückkauf der Flächen, sollte sich das Hallenbad einmal nicht mehr an dem Standort Gasometergasse befinden.

Mit dem im April startenden Radverleihsystem und Verbesserung im Radwegenetz verspricht sich die Stadtpolitik zusätzliche Impulse, die in Kombination mit der neuen Parkregelung den Wirtschaftsstandort Klagenfurt stärken sollen. „Die Wirtschaftsbelebung durch das neue System greift bereits. Kaufleute, Kundschaft und Anwohner freuen sich, dass es nun endlich wieder freie Parkplätze in der Innenstadt gibt“, hält Wirtschaftsreferent Geiger fest. WK-Bezirksobmann Habenicht: „Lokalbesitzer freuen sich über zusätzliche Laufkundschaft, Kunden von Innenstadtgeschäften finden wieder leichter Parkplätze. Es erhöht sich auch die Lebensqualität und das Erscheinungsbild der Stadt, wenn nicht jeder Stellplatz zugeparkt ist. Die Beschwerden sind minimal und drehen sich zumeist um persönliche Belange.“