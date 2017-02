40 Paar Skischuhe in Hotel verbrannt

In einem Hotel in Bad Kleinkirchheim ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Der Hausverwalter konnte das Feuer löschen. Dennoch ist der Schaden hoch, denn bei dem Brand sind 40 Paar Skischuhe mitverbrannt.

Das Feuer brach gegen 21.40 Uhr im Skischuhraum eines Hotels in Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal/Drau) aus. 40 Paar Skischuhe und auch Wintersportspielzeug verbrannten. Die gesamte Raumausstattung wurde ebenso durch das Feuer unbrauchbar.

Der Hausverwalter konnte den Brand mittels Handfeuerlöscher löschen. Die Feuerwehr Bad Kleinkirchheim durchsuchte mit Atemschutzgerät das Hotel und durchlüftete das Gebäude.

Polizei Bad Kleinkirchheim

Der durch den Brand verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Brandursache ist laut Polizei noch unbekannt. Verletzt wurde niemand.