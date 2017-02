Riesige Indoorplantage ausgehoben

Cannabispflanzen im großen Stil hat ein Klagenfurter angebaut. In dessen Wohnung wurden bei einer Hausdurchsuchung 130 Cannabispflanzen gefunden worden. Der Bursche war diese Woche schon einmal in Konflikt mit der Polizei geraten.

Der 25 Jahre alte Klagenfurter befindet sich in Untersuchungshaft, weil er am Mittwoch den neuen Freund seiner ehemaligen Lebensgefährtin bedroht hatte - mehr dazu in Eifersuchtsanfall endet im Gefängnis.

LPD Kärnten

Schwarzmarktwert: Mehrere zehntausend Euro

Weil die Beamten bei der Festnahme des Mannes diverse Suchtgiftutensilien in dessen Wagen gefunden hatten, wurde vom Gericht eine Hausdurchsuchung angeordnet. Dabei entdeckten die Beamten in der Wohnung des 25-Jährigen die Indoor-Platage und stellten die Cannabispflanzen sicher. Die Ernte hätte am Schwarzmarkt mehrere zehntausend Euro gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Der 25-Jährige wird angezeigt.