Schrecksekunde bei Truppes WM-Start

Mit dem Riesentorlauf der Damen haben bei der alpinen Ski-WM in St. Moritz die Technik-Bewerbe begonnen. Mit dabei auch die Kärntnerin Katharina Truppe, die bei ihrem ersten Einzelstart bei der WM für eine Schrecksekunde sorgte.

Es wurde - von oben bis unten - eine chaotische Fahrt für die 21-jährige Alt-Finkensteinerin. Nach zwei dicken Schnitzern im oberen und mittleren Teil kam es dann im Zielhang ganz dick. Truppe fädelte beim vorletzten Tor mit dem rechten Bein ein, wurde bei hohem Tempo ausgehoben und riss dann im Fallen das letzte Tor nieder, bevor sie am Bauch liegend ins Ziel rutschte.

ORF

Schmerzen im Unterschenkel

Im Ziel-Bereich wurde Truppe vom medizinischen Team untersucht und machte sich dann sofort auf den Weg ins Hotel, Interviews gab es bisher keine. Truppe klagte über Schmerzen im Unterschenkel, vor allem im Bereich des Schienbeins, wo Truppe beim vorletzten Tor einhängte und einen ungewollten Spagat hinlegte.

ORF

48 Stunden Zeit um fit zu werden

Der Pressesprecher des ÖSV, Christof Malzer, erklärte dem ORF Kärnten via Handy, dass Truppe wohl keine ernsthaften Verletzungen erlitten hat, wenngleich noch der Verdacht auf eine Schuhrandprellung bestehe. Truppe wird jetzt von den Physiotherapeuten im Hotel betreut. Für Kathi Truppe geht es jetzt um die Teilnahme am Spezial-Slalom am Samstag. Sie hat knapp 48 Stunden Zeit um für den Abschluss-Bewerb fit zu werden.