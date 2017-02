Vögele Mode wird nach Verkauf italienisch

Alle Vögele Modegeschäfte werden nach dem Verkauf an den italienischen Marktführer OVS auf das neue Konzept umgestellt. Von den 13 Kärntner Filialen wird jene im Klagenfurter Südpark als erste umgebaut.

Die Marke Vögele verschwindet zwar vom Markt, alle 137 Geschäfte in Österreich sollen aber - wie die Arbeitsplätze auch - erhalten bleiben. Die Filiale im Südpark wird bis April umgebaut und auf das Konzept des neuen Eigentümers OVS bzw. Oviesse umgestellt, das am italienischen Modemarkt auch mit der Modelinie Upim führend ist. Im Laufe der nächsten eineinhalb Jahre sollen dann auch die restlichen zwölf Filialen in Kärnten auf eine der beiden italienischen Modelinien umgestellt werden, die jünger als die jetzige Vögele Linie sein soll.

Alle Arbeitsplätze bleiben erhalten

Wichtig für die Mitarbeiter: Alle Arbeitsplätze und Filialen sollen erhalten bleiben, so Vögele Österreich- Chef Thomas Krenn: „Wie in ganz Österreich nicht nur in Kärnten ist geplant, das gesamte Charles Vögele Filialnetz flächendeckend auf eines dieser beiden Konzepte umzurüsten. Die Mitarbeiter werden unter der neuen Flagge weitergeführt.“

Österreichweit stehen rund 140 Vögele Modefilialen mit rund 1.000 Mitarbeitern, in Kärnten sind 90 Mitarbeiter in 13 Filialen betroffen. Sie werden bis zum Frühjahr 2018 umgestellt. „Wir starten mit Pilotfilialen, abhängig vom Feedback und der Resonanz der Kunden in den nächsten Wochen wird das bestehende Filialnetz noch einmal evaluiert und dann entschieden, welcher Standort auf welche Marke umgerüstet wird.“

15 bis 20 Millionen Euro werden investiert

Die betriebswirtschaftlich bedingte Schließung einzelner Filialen könne aber freilich nie ausgeschlossen werden, betont Krenn. „Das war auch in der Vergangenheit so und hat nichts mit der Umstellung zu tun.“ Der neue italienische Eigentümer von Vögele Mode investiert in Österreich zwischen 15 und 20 Millionen Euro in den Umbau und die Umstellung. Die Vögele Schuhgeschäfte, die in die Insolvenz geschlittert sind, haben nichts mit den Vögele Modegeschäften zu tun, das seien zwei verschiedene Firmen mit anderen Eigentümern, die nur denselben Namen teilen.