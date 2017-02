„Berühren erlaubt“ im Künstlerhaus

Trivision heißt die Ausstellung, die von 20. Jänner bis 1. März im Künstlerhaus in Klagenfurt zu besuchen ist. Eine der drei austellenden Künstler ist Birgit Bachmann, das Berühren ihrer Kunstwerke ist ausdrücklich erwünscht.

Birgit Bachmann ist gebürtige Tirolerin und gehört in der Künstlerstadt Gmünd seit Jahren zu einer der treibenden Kräfte hinter dem Erfolg von Trivision.

ORF

Öffnungszeiten: Von 20. Jänner bis 1. März 2017 im Künstlerhaus Klagenfurt. Dienstags, Mittwochs und Freitags bis 18.00 Uhr, Donnerstags von 12.00 bis 20.00 Uhr, Samstags von 9.00 bis 13.00 Uhr. Sonntags, Montags und Feiertags geschlossen.

„Bis zu 200 Stunden für eine Bild“

Um in Ruhe arbeiten zu können, zieht sich die Künstlerin in ihr Atelier zurück. Dort arbeitet sie völlig vertieft, denn ihre Zeichnungen brauchen Zeit. Es dauert einige Stunden, bis ein Bild fertig ist. „In dieser Größe sind es ca. 180 bis 200 Stunden, also im Schnitt zwei bis drei Wochen. Wenn ich das hochrechnen würde, dann hätte ich einen Stundenlohn von drei Euro“, so Bachmann.

ORF

„Ich bin Inventar“

Die große Liebe habe Birgit Bachmann nach Kärnten gebracht. „Ich würde sagen, ich bin Inventar und ich bin hier zu Hause“. Im Haus des Staunens in Gmünd gestaltete sie einen ganzen Raum mit ihren Zeichnungen. 160 Bleistiftzeichnungen auf Papier statten den Raum aus.

Sendungshinweis: Kärnten heute, 15.2.2017

Bachmann „langweilt sich“ wie sie sagt nicht gerne mit sich selbst, weshalb sie sich einem bestimmten Thema nähert und gerne einem neuen Medium zuwendet: „Es macht Freude, hält wach und bringt vor allen Dingen wieder eine neue Herausforderung. Für mich als Künstlerin ist es sehr wichtig, so zu arbeiten. Ich halte mir sozusagen alle Möglichkeiten gleichzeitig offen“, so Bachmann.

ORF

„Kunst um der Kunst Willen“

Die Künstlerin zeichnet um der Kunst Willen, nicht um Geld zu verdienen. „Ich kann mir auch gar nicht vorstellen jemals in Pension zu gehen. Das sind vollkommen absurde Gedanken, das hat für mich kein Zukunftsrecht“.

ORF

