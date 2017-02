Zusätzliche Schilder für Kurzparkzone

Die gebührenpflichtige Parkzone in Klagenfurt sorgt nach wie vor für Verwirrung und Verunsicherung unter den Autofahrern. Teilweise fehlen die blauen Bodenmarkierungen und die Informationsschilder. In dieser Woche wird nachjustiert.

Am Montagvormittag lud die Klagenfurter Bürgermeisterin Maria Luise Mathiaschitz (SPÖ) zu einem Runden Tisch ins Rathaus. Nach dem Gespräch mit Verkehrsreferent Christian Scheider (FPÖ), Stadtrat Markus Geiger (ÖVP), Magistratsdirektor Peter Jost und Mitarbeitern der Abteilung Straßenbau und Verkehr steht nun fest, dass ab Dienstag in den neuen, gebührenpflichtigen Zonen, die noch weiße Bodenmarkierungen haben, rund 150 Informationsschilder aufgestellt werden, die auf die Gebührenpflicht hinweisen sollen. Bis jetzt stehen solche Hinweisschilder nur am Stadtrand. Die Schilder werden in der eigenen Werkstatt gefertigt, um Kosten zu sparen, sagte Bürgermeisterin Mathiaschitz.

Parkplatz vor Hallenbad als Strafzettel-Magnet

Viele Autofahrer unterlagen dem Irrtum, dass es sich um keine Kurzparkzone handle, wo keine blauen Bodenmarkierungen zu sehen seien. Viele erhielten deshalb schon einen Strafzettel. Besonders häufig passierte das auf dem Parkplatz vor dem Hallenbad, der bis Anfang Februar gebührenfrei zu benutzen war und wo es bis jetzt auch keine blaue Bodenmarkierung gibt. Auch das soll sich ändern, sobald es die Witterung zulässt.

Querstreifen an Einfahrtsstraßen

Alle gebührenpflichtigen Zonen in Klagenfurt werden dann mit einer blauen Bodenmarkierung versehen, versprach Mathiaschitz. An den Einfahrtsstraßen in die Kurzparkzonen werden kommende Woche auf der Fahrbahn breite, blaue Querstreifen angebracht. Für Parker müsse es leicht erkennbar sein, dass sie sich in einer gebührenpflichtigen Zone befinden, so die Bürgermeisterin.

Jene, die in den vergangenen Tagen einen Strafzettel erhielten, bleibt zumindest noch die Möglichkeit, dagegen Einspruch zu erheben. Ob mit Erfolg oder nicht wird sich weisen.

