Zombiemasken-Räuber vor Gericht

Am Montag stehen drei junge Männer in Klagenfurt vor Gericht. Mit einer Zombiemaske verkleidet und einer Softgunpistole bewaffnet wollte einer von ihnen in St. Veit eine Frau überfallen, die beiden anderen stifteten ihn an. Das Opfer wehrte sich aber mit Fußtritten.

Die Idee zu dem Überfall kam vier jungen Männern im Oktober, als sie in einem Gasthaus in St. Veit saßen. Sie wussten, dass eine 32-jährige Angestellte immer zur selben Zeit abends beim Bankomaten Geld holte. Als die vier Männer im Gasthaus saßen, ging sie wieder zum Bankomaten. Ein 28-Jähriger wurde von zwei seiner Freunde zum Überfall angestiftet.

Zuhause Maske und Waffe geholt

Er ging nach Hause, holte Maske und Waffe und versuchte, die Frau zu berauben indem er ihr die Waffe mit den Worten an den Kopf hielt: „Geld her, sonst knallts, i bring di um!“ Die Frau wehrte sich aber mit einem deftigen Fußtritt, woraufhin der verhinderte Räuber ohne Beute zu seinen Freunden zurücklief. Der St. Veiter Hauptplatz war zu diesem Zeitpunkt menschenleer. Die von der Frau gerufene Polizei befragte die vier jungen Männer, die immer noch in der Nähe herumstanden, zum Vorfall - mehr dazu in Frau schlug Räuber mit Fußtritt in die Flucht (kaernten.ORF.at; 25.10.2016).

Sie sagten zuerst, sie hätten den Täter gesehen und wollten die Polizei in eine andere Richtung lenken. Die Beamten durchschauten das Manöver aber und schließlich gestand der 28-Jährige. Maske und Waffe wurden im Keller seines Wohnhauses gefunden. Seine 15 und 20-jährigen Freunde wurden auf freiem Fuß angezeigt. Alle drei stehen am Montag vor Richter Alfred Pasterk und einem Schöffensenat