Alkolenker raste Polizei davon

In der Nacht auf Sonntag hat ein Alkolenker der Polizei in Klagenfurt einer Verfolgungsjagd geliefert. Als er angehalten hatte war er so aggressiv, dass er vorübergehend festgenommen wurde.

Um 4.30 Uhr fuhr eine Polizeistreife auf der Villacher Straße in Klagenfurt am Wörthersee stadtauswärts. An einer Kreuzung missachtete der 32-jährige Pkw-Lenker aus Pörtschach eine rote Ampel und nötigte das Streifenfahrzeug zum Abbremsen. Das Polizeifahrzeug nahm sofort die Verfolgung des Pkws auf.

Auf einem Parkplatz endete die Jagd

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt, bei der der Lenker mehrere rote Ampeln missachtete, fuhr er schließlich auf den Parkplatz eines Supermarktes. Bei der Kontrolle wies der 32-Jährige deutliche Symptome einer Alkoholisierung auf, den Alkotest verweigerte er jedoch. Er verhielt sich derart aggressiv gegenüber den Polizisten, dass er festgenommen und vorübergehend in das Polizeianhaltezentrum gebracht werden musste. Er wird nach Abschluss der Erhebungen angezeigt.