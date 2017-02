Flüchtlingshallen in Klagenfurt bald leer

Zwei Hallen in Klagenfurt, die das Innnenministerium als Flüchtlingsquartiere genutzt hat, sollen künftig als Lagerräume verwendet werden. Flüchtlinge sollen dort keine mehr untergebracht werden. Das gab das Innenministerium am Freitag bekannt.

Die ehemalige Baumax-Halle und die Siriushalle in Klagenfurt dienten bis jetzt als Flüchtlingsunterkünfte. Die 190 Flüchtlinge, die jetzt noch dort untergebracht sind, werden in den kommenden Wochen in andere Quartiere verlegt. Grund für die Maßnahme seien sinkende Flüchtlingszahlen und Kostengründe, heisst es seitens des Inneministeriums.

Nur noch im Bedarfsfall

Die vier Mitarbeiter des Ministeriums in Klagenfurt sollen die Lagerräume und das Inventar künftig verwalten. Die Betreiber der Flüchtlingsquartiere werden abgezogen. Die Unterbringungsmöglichkeiten sollen aber bestehen bleiben. Im Bedarfsfall könnten dann dort wieder 80 bis 100 Personen untergebracht werden, so das Innenministerium.