Vögele Shoes pleite: Sieben Filialen in Kärnten

Die Insolvenz von Vögele Shoes betrifft auch sieben Filialen in Kärnten. Es hieß, es sollen unrentable Zweigstellen geschlossen werden. Welche das sind, ist noch nicht bekannt. Die Gewerkschaft plant eine Betriebsversammlung.

Vögele Shoes hat Filialen in Klagenfurt, Villach, Spittal, Feldkirchen, St. Veit und Wolfsberg mit rund 50 Mitarbeitern. Sie bangen seit der Insolvenzeröffnung am Dienstag am Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg um ihre Jobs. Insgesamt hat die Kette rund 200 Mitarbeiter an 42 Standorten in ganz Österreich.

Mitarbeiter werden über Rechte informiert

Derzeit sei noch völlig unklar, wie es mit dem Unternehmen weitergeht, sagen Kreditschützer und Gewerkschaft. Denn laut Geschäftsführung soll der Betrieb nach einem Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung weitergeführt werden. Allerdings sollen nur jenen Filialen bestehen bleiben, die auch gute Umsätze machen, heißt es. Unrentable Filialen sollen geschlossen werden. Welche das sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Gewerkschaft plant in Kärnten in der nächsten Woche eine Betriebsversammlung, um die Mitarbeiter über ihre Rechte zu informieren.

Hoher Preis- und Wettbewerbsdruck

Bis die ersten Filialen geschlossen werden, dürfte es aber noch einige Zeit dauern, sagt Arno Ruckhofer vom Alpenländischen Kreditorenverband. Unter anderem, weil die Mietverträge für die einzelnen Filialen nicht sofort gekündigt werden können. Als Insolvenzursache gibt die Geschäftsführung den hohen Preis- und Wettbewerbsdruck im Schuhhandel an. Außerdem sei der Versuch, neue Investoren an Bord zu holen, vorerst gescheitert.

Link: