„Steuerguthaben“ ist Phishingmail

Laut Arbeiterkammer Kärnten kursieren derzeit gefälschte Mails, die eine Steuergutschrift versprechen. Allerdings muss man persönliche Daten bekanntgeben, wenn man diese „Gutschrift“ haben möchte. Das sei ein Betrug, der dem Datendiebstahl diene.

Die Phising-Mails versprechen eine Steuerrückerstattung, der Absender ist ein „Bundeszentralamt für Steuern“. „Bei diesen E-Mails handelt es sich um Datenklau. Das ‚Bundeszentralamt für Steuern‘ gibt es in Österreich nicht, sondern nur in Deutschland", so Steuerexperte Joachim Rinösl.

Man solle keinesfalls auf das E-Mail antworten und auch nicht das beigefügte Formular öffnen, dieses könnte außerdem Schadsoftware beinhalten. Immer wieder gebe es ähnliche Fälle, so die AK. Die Täter versuchen mit gefälschten Mails, Webseiten oder Kurznachrichten, geheime oder heikle Daten der Benutzer zu lukrieren, um sie zu schädigen.

