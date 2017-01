Para Ski WM: Silber für Thomas Grochar

Am Abschlusstag der Para Ski Weltmeisterschaften in Tarvis holte sich Thomas Grochar seine erhoffte Medaille in einer technischen Disziplin. Der Klagenfurter wurde Zweiter im Slalom. Insgesamt fällt die Bilanz für die Kärntner Sportler sehr gut aus.

Im letzten Bewerb der Paraski-WM in Tarvis holte sich Thomas Grochar in seiner Spezialdisziplin, dem Slalom, seine erste Medaille. Der 23-Jahre alte Zollbeamte aus Klagenfurt musste sich nur dem Franzosen Arthur Bauchet geschlagen geben.

ORF

„Ich bin superhappy, heute ist alles aufgegangen und ich habe alles aus mir herausgeholt. Ich war im Vorfeld aufgrund der Hangbeschaffenheit etwas skeptisch, dass heute die Silberne herausgeschaut hat, macht mich extrem stolz“, so Grochar. Der dritte Platz in der Klasse der stehenden Herren geht an den Neuseeländer Adam Hall. Der 19-Jahre alte Nico Pajantschitsch vom SV Petzen fuhr auf den 16. Platz.

Bilanz mit Gold, Silber und Bronze

Die Weltmeisterschaft in Tarvis brachte für die ÖSV Sportler insgesamt 10 Medaillen. Davon holte Markus Salcher, der für den SV Tröpolach fährt, zwei Mal Gold in Abfahrt und Super G sowie Bronze in der Superkombination. Die erfolgreichste ÖSV Sportlerin war Claudia Lösch. Die 28-jährige Tirolerin holte jeweils zwei Mal Gold und Silber und legte im Abschlussbewerb, dem Slalom am Dienstag, noch einmal Bronze nach.