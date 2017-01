Unfall nach Unfall – 81-Jährige schwer verletzt

Nach einem Verkehrsunfall ist eine 81-jährige Autofahrerin am Samstag in St. Veit bei einem weiteren Unfall schwer verletzt worden. Der parkende Wagen geriet samt der Frau ins Rollen und krachte in eine Holzhütte.

Die 81-jährige Pensionistin aus St. Veit war am Samstagnachmittag in einem Verkehrsunfall verwickelt, bei dem ihr Auto beschädigt wurde. Um die Versicherungsdaten mit dem zweiten beteiligten Autofahrer auszutauschen, hielt die Frau ihr Auto an. Noch bevor sie austeigen konnte, setzte sich der Wagen aber von selbst in Bewegung.

Das Auto rollte quer über die Straße, weiter über eine Böschung und wurde dann von einer rund 20 Meter entfernten Holzhütte „gebremst“. Bei dem Aufprall erlitt die 81-Jährige Prellungen und Rissquetschwunden an der gesamten linken Körperseite, die Rettung brachte sie in das UKH Klagenfurt.

Auf Automatikschaltung vergessen

Das Auto der Frau wurde an der linken Seite stark beschädigt. Die Polizei vermutet, dass die 81-Jährige in der Aufregung vergaß, nach dem Anhalten bei der Automatikschaltung die Einstellung „P“ (Parken) zu wählen. Der Wagen dürfte sich daher selbst in Bewegung gesetzt haben, sobald die Frau den Fuß von der Bremse nahm.