Rauferei: Helfer krankenhausreif geprügelt

Weil er einen Streit in einem Lokal in Ebenthal schlichten wollte, ist ein 20 Jahre alter Mann von einem Unbekannten krankenhausreif geschlagen worden. Der Täter flüchtete, von ihm fehlt bislang jede Spur.

Gegen 2.30 Uhr gerieten zwei Männer, ein 20-Jähriger aus Ebenthal und ein bislang unbekannter Mann, in dem Lokal in Ebenthal in eine lautstarke Auseinandersetzung. Der 20-jährige Mann aus Pischeldorf ging dazwischen und wollte den Streit beenden. Ohne Vorwarnung schlug der unbekannte Mann mit der Faust zu und verletzte den 20-Jährigen im Gesicht. Der 20-Jährige fiel zu Boden, der Täter schlug trotzdem noch zwei Mal mit der Faust auf sein Opfer ein.

Beide Täter flüchtig

Auch der 20-jährige Lokalgast aus Ebenthal wurde von einem weiteren Unbekannten attackiert. Erst als weitere Gäste und Angestellte des Lokals einschritten, konnte die Auseinandersetzung beendet werden. Die beiden Täter ergriffen die Flucht, die Polizei konnte sie trotz sofortiger Fahndung nicht mehr fassen.

Der Pischeldorfer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt gebracht, über seinen Gesundheitszustand ist nichts bekannt. Der zweite Verletzte benötigte nach eigenen Angaben keine ärztliche Hilfe.