Autoteil traf Wagen auf Gegenfahrbahn

Bei einem Unfall auf der Südautobahn (A2) hat sich vom Unfallwagen ein faustgroßer Teil einer Felge gelöst und ist wie ein Geschoß gegen die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Klein-Lkws geprallt. Es wurde niemand verletzt.

Eine 59-jährige Klagenfurterin fuhr am Mittwochnachmittag ihren Pkw auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Wien. Auf Höhe Haberberg kam sie aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte gegen die linke Mittelleitschiene und anschließend gegen die Betonleitwand. Durch den Anprall entstand am Pkw Totalschaden.

Polizei

Faustgroßer Teil löste sich von Felge

Im Zuge des Anpralles zerbrach die linke vordere Felge des Pkw. Ein faustgroßer Teil der Felge wurde auf die gegenüberliegende Fahrbahn geschleudert und prallte gegen einen Klein-Lkw, gelenkt von einem 30-jährigen Klagenfurter.

Keine Verletzten

Der Felgenteil durchschlug die Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite und blieb im Wageninneren liegen. Personen wurden weder durch den ersten Unfall noch durch den Felgenteil nicht verletzt. Die Unfallstelle war bis zur Bergung des verunfallten Pkw ca. 45 Minuten nur einspurig befahrbar.