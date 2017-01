Gold für Markus Salcher in Tarvis

Markus Salcher hat am Mittwoch die Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft der behinderten Skisportler in Tarvis geholt. Das ist für ihn bereits der dritte Weltmeistertitel.

Der 25 Jahre alte Klagenfurter distanzierte die Konkurrenz um 1,62 Sekunden. Für Salcher ist das der insgesamt dritte Weltmeistertitel in einer Einzeldisziplin. Nach Doppel-Gold in der Abfahrt und Super bei der Ski.WM 2013 in La Molina in Spanien sowie bei den Paralympics in Sotchi ist das der nächste große Erfolg für Salcher. Er leidet seit seiner Geburt an einer rechtsseitigen Hemiparese (leichte, unvollständige Lähmung; Anm.).

Nächste Chance beim Super-G

Salcher gewann auf dem schwierigen WM-Hang in Tarvis mit 1,62 Sekunden Vorsprung auf Kirk Schornstein aus Kanada. Auf Platz drei landete Jeffrey Stuut aus den Niederlanden. Der 19-Jahre alte Niko Pajantschitsch fuhr auf Rang 15. Er war erst beim Weltcup in Innerkrems vor rund zwei Wochen nach einer Verletzung wieder auf die Skipiste zurückgekehrt.

Salcher bestätigte mit dem Abfahrtserfolg, dass ihm der Hang in Tarvis liegt. Er hatte zuvor beide Abfahrtstrainings dominiert. Am Donnerstag gibt es für den Klagenfurter beim WM-Super-G ab 11.00h die nächste Chance auf WM-Gold.

Markus Paulitsch (kaernten.ORF.at)