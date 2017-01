Leichtsinnige Eisläufer auf Ossiacher See

Rund 40 Eisläufer sind am Samstag verbotenerweise auf dem Ossiacher See bei Annenheim unterwegs gewesen. Laut dem Leiter der Wasserrettung war diese Fläche vor zwei Tagen noch nicht einmal zugefroren.

Helmut Weissensteiner, Leiter der Österreichischen Wasserrettung in Sattendorf, kann nur den Kopf schütteln. Der Ossiacher See ist generell für Eisläufer gesperrt, weil sich niemand um die Eisfläche kümmert und daher nicht freigeben kann. Daher stehen dort auch keine Verbotsschilder. Es herrsche Lebensgefahr, so Weissensteiner.

Weisungsrecht hat die ÖWR nicht, man könne nur zuschauen und hoffen, dass nichts passiert, so Weissensteiner. Vorbereitet sei man jedenfalls.

Viele Seen frei gegeben

Bis auf den Wörthersee sind alle Seen, die vom Eislaufverein Wörthersee betreut werden, zum Eislaufen frei gegeben. Dies sind: Aichwaldsee, Hörzendorfersee, Längsee, Lendkanal, Rauschelesee, Silbersee. Auch der Vassacher See wurde von der Stadt Villach frei gegeben. Am Samstag wurde auch das Westufer des Weißensees frei gegeben, somit kann man auf dem gesamten See laufen. Es gebe also Auswahl genug, ohne gesperrte Flächen betreten zu müssen.

