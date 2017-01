Hochsaison für Skidiebe

Schon wieder ist es in Kärnten zu Skidiebstählen gekommen. Am Katschberg ließ ein Dieb gleich zehn Paar Skier aus einem Hotel mitgehen. Die Polizei geht davon aus, dass meist organisierte Banden am Werk sind.

Anfang Jänner wurden am Nassfeld aus zwei Hotels neun Paar Skier gestohlen, zwei Drittel davonlaut Polizei von einem Täter – mehr dazu in Nassfeld: Skidieb schlug mehrfach zu. Diese Woche kam es auch auf dem Katschberg zu einer Serie von Skidiebstählen. Zunächst wurden aus einem Hotel auf Kärntner Seite in der Gemeinde Rennweg aus einem unversperrten Skikeller zwei Paar Skier gestohlen, nur wenig später wurden aus einem Hotel auf Salzburger Seite gleich acht Paar Ski entwendet. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Auf hochwertige Skiausrüstung „spezialisiert“

Die Polizei geht bei den Diebstählen von organisierten Banden aus. Denn es sind meist hochwertige Skier, die von den Tätern gestohlen werden. Zudem schlagen die Täter in geringem Radius gleich mehrmals hintereinander zu. Abtransportiert wurde die Beute vermutlich mit einem Auto.

Eine Videoüberwachungsanlage auf dem Nassfeld zeigte auch, wie unauffällig die Täter agieren. Der Täter schlug dort binnen einer halben Stunde gleich drei Mal im selben Skikeller zu. Mit Skianzug und Helm bekleidet, packte der Mann in aller Ruhe die Skier in einen Skisack und verließ damit den Raum - und gleich wieder nach dem gleichen Schema zuzuschlagen. In beiden Fällen blieb eine Fahndung nach den Tätern bislang erfolglos.