Blutspender dringend gesucht

Das Rote Kreuz bittet auch in Kärnten um Blutspenden. Durch die Grippewelle fielen viele Stammspender aus, die Vorräte müssen dringend aufgefüllt werden. Nicht lebenswichtige Operationen werden bereits verschoben.

Albert Sima, Leiter der Klagenfurter Blutspendezentrale sagte, es gebe zwei Stufen von Engpässen. Eine betrifft geplante Operationen, die verschoben werden müssen, wenn sie nicht lebenswichtig seien. Das passiere derzeit schon. Die zweite Stufe wäre, dass man auch bei dringenden Operationen Probleme bekomme: „Wir haben einen Mindeststand von 400 Konserven. Zur Zeit haben wir 500 auf Lager. Wir bewegen uns langsam aber sicher auf die 400 zu. Ein optimaler Stand ist zwischen 800 und 1.000 Konserven.“

Termine am Dienstag

Mario Weratschnig, Organisationsleiter der Blutspendezentrale Kärnten sagt, dass am Dienstag drei mal Blut gespendet werden könne: „Das ist Afritz im Kulturhaus von 15.30 Uhr bis 20.00 Uhr, dann sind wir in Ruden in der Volksschule von 15.30 bis 20.00 Uhr und in Dellach im Drautal, Gasthof Trunk, von 15.30 bis 20.00 Uhr.“

Die Blutspendezentrale in Klagenfurt ist jeden Tag zwischen 9.30 und 16.30 Uhr geöffnet, am Mittwoch ist das Blutspenden dort sogar bis 19.30 Uhr möglich. Blut spenden können alle gesunden Frauen und Männer ab 18 Jahren, die keine Medikamente nehmen. Das Vorgespräch dauert fünf Minuten, die Blutspende selbst ebenfalls fünf Minuten und danach sollte man eine halbe Stunde warten.

