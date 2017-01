Ex-Politiker wegen Untreue vor Gericht

Am Landesgericht Klagenfurt startet am Dienstag der Prozess um eine BZÖ-Wahlbroschüre im Landtagswahlkampf 2009. Diese soll vom Land finanziert worden sein. Harald Dobernig, Gerhard Dörfler, Uwe Scheuch und Stefan Petzner stehen wegen Untreue vor Gericht.

Laut Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wurden die BZÖ-Broschüre und ein Werbefilm vom Land finanziert, der Schaden soll bei 219.000 Euro liegen. Die Anklagebank ist prominent besetzt: Ex-Landeshauptmann Gerhard Dörfler, derzeit FPÖ-Bundesrat, die Ex-FPÖ und –BZÖ-Politiker Harald Dobernig und Uwe Scheuch, BZÖ-Werber Stefan Petzner und zwei Vorstände der Kärntner Landesimmobiliengesellschaft müssen sich wegen Untreue vor Gericht verantworten. Alle Angeklagten kündigten bereits an, sich nicht schuldig zu bekennen.

Aus Image- wurde Wahlkampfbroschüre

Laut Anklage hätten die Politiker eine Imagekampagne des Landes in eine Wahlkampfbroschüre und den Imagefilm für das BZÖ umgewandelt, sagt Ingrid Maschl-Klausen, Sprecherin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Wenige Tage vor der Landtagswahl sei die Broschüre an alle Kärntner Haushalte verschickt worden. In Auftrag gegeben wurde die Broschüre laut Maschl-Klausen im Namen der Landesimmobiliengesellschaft.

Dem ehemaligen Landeshauptmann Gerhard Dörfler wird zusätzlich Vorteilsnahme vorgeworfen. Er soll bei einem Bauvorhaben des Landes von der beauftragten Baufirma einen Sponsorbeitrag von rund 12.000 Euro gefordert haben.

Dobernig-Anwalt: Anklage „politisch motiviert“

Dobernig-Anwalt Leopold Wagner ortet eine „politisch motivierte Anklage.“ Dobernig habe mit der Broschüre nichts zu tun gehabt. Bei den Inseraten von Ex-Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ) habe man das Verfahren eingestellt, betont der Anwalt. Im September 2016 wurde Dobernig wegen Untreue in der Causa Birnbacher verurteilt, im Jänner wurde sein Fußfesselantrag bewilligt - mehr dazu in Fußfessel für Ex-FPK-Landesrat Dobernig.

„Petzner nur für Grafik zuständig“

Der Anwalt von Stefan Petzner, Ferdinand Lanker, wiederum betont, dass sein Mandant nur für die grafische Gestaltung der Broschüre zuständig gewesen sei und nicht für deren Finanzierung. „Herr Petzner ging immer davon aus, dass die Änderungen rechtlich zulässig sind“, sagte Lanker vorab zum ORF. Zumal habe es 2006 ein ähnliches Verfahren in Kärnten gegeben, 2006 sei es von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden.

Auch Richard Soyer, Anwalt eines angeklagten Managers, sieht keinerlei Schuld bei seinem Mandanten. Beide Manager seien in entscheidende Informationsvorgänge nicht eingebunden gewesen. Die Anwälte von Dörfler und Scheuch wollten sich vor Prozessbeginn nicht öffentlich zur Anklage äußern. Insgesamt sind 13 Verhandlungstermine geplant.

