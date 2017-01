Siege für Gasser und Salcher

Am Samstag hat es gleich zwei Erfolgsmeldungen für Kärntner Sportler gegenben: Die Millstätterin Anna Gasser gewann am Kreischberg den Weltcup-Bewerb im Slope-Style. Markus Salcher siegte beim Para-Weltcup der Behindertenskisportler in der Innerkrems im Super-G.

Gasser gilt momentan als das Maß aller Dinge im Snowboard. In Kreischberg in der Steiermark feierte die 25-Jährige aus Millstatt am Samstag ihren bereits vierten Weltcup-Sieg der Saison. Nach drei ersten Plätzen im Big-Air dominierte sie am Samstag auch den ersten Slope-Style-Weltcupbewerb. Sie gewann mit 81,25 Punkten vor der Schweizerin Sina Candrian und Silje Norendal aus Norwegen - mehr dazu in sport.ORF.at.

ORF

Aus Sicherheitslauf wurde Sieg

„Ich bin super-erleichtert, dass alles so gut geklappt hat“, sagte Gasser. Es seien für sie nicht unbedingt die leichtesten Verhältnisse gewesen - mit ein bisschen Wind und Schnee. „Ich habe eigentlich nur einen Sicherheitslauf gemacht, aber dass dieser für einen Sieg reicht, freut mich sehr“, so Gasser. Für die sei der Sieg ein unbeschreiblich schönes Gefühl, da sie mit ihrem ersten Lauf nicht so zufrieden gewesen sei.

Anna Gasser greift damit nicht nur nach der kleinen Kristallkugel im Big-Air, sondern gilt jetzt auch als Favoritin im Slope-Style. Sie sagt, sie werde versuchen, bei beiden vorne dabei zu sein: „Ich glaube, dass ich im Slope-Style jetzt zu meinen Leistungen im Big Air anschließen konnte. Ich hoffe, dass ich auch bei der WM bei beiden Bewerben starten werde können und Medaillienchancen haben werde“, so Gasser.

ORF

Innerkrems: Salcher gewinnt Super-G

Markus Salcher holte am Samstag beim Para-Weltcup der Behindertenskisportler in der Innerkrems den Sieg im Super-G. Für den 25 Jahre alten Klagenfurter war es nach dem Doppelabfahrtssieg am Donnerstag der bereits dritte Erfolg in Serie. Er bewies damit seine gute Form vor den Weltmeisterschaften, die in zehn Tagen in Tarvis stattfinden.

Salcher meinte, es hätte eigentlich nicht besser laufen können: „Ich bin sehr, sehr zufrieden. Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich in meiner Heimat etwas fahre. Es ist schön, hier gleich abzuräumen. Gut ist, dass die WM in knapp zwei Wochen ist. Meine Form ist gut und ich hoffe, dass ich mit dem Hang in Tarvis gut zurecht kommen werde.“