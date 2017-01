Boulderhalle: Baubescheid fehlt

Für die neue Boulder-Kletterhalle in Klagenfurt gibt es noch keinen gültigen Baubescheid. Daher wurde die für Freitag geplante offizielle Eröffnung abgesagt.

Das Projekt sei zwar genehmigungsfähig, einige Unterlagen würden aber noch fehlen, bestätigte Klagenfurts Bürgermeisterin Maria Luise Mathiaschitz (SPÖ). Die Bauverhandlung für die bereits fertiggestellte Halle findet am 7. Februar statt.

480.000 Euro kostete die Boulderhalle, je 50.000 Euro investierten die Stadt Klagenfurt, das Land und Geschäftsführer Chris Rainer. In nur sieben Monaten wurde aus einer aufgelassenen Industriehalle im Süden von Klagenfurt Österreichs derzeit modernste Boulderhalle. 150 Routen können in der zweitgrößten Halle Österreichs geklettert werden. Sogar Eiskletterer können erstmals in einer Halle trainieren - mehr dazu in Eisklettertraining in neuer Boulderhalle.