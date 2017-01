Grippewelle erreicht Kärnten

Die Grippewelle zwingt momentan mehr als 5.000 Kärntner ins Bett. Die Zahl der Krankenstände hat zuletzt zugenommen, heißt es von der Gebietskrankenkasse. Betroffen sind sowohl echte Grippefälle, als auch grippale Infekte.

Trockener Husten, Kopf- und Gliederschmerzen und dazu noch hohes Fieber, Atembeschwerden, Schleimbildung: Tausende Kärntner leiden seit der Vorweihnachtszeit an solchen Symptomen.

Insgesamt waren zuletzt mehr als 5.000 Personen bei der Gebietskrankenkasse krank gemeldet. 844 davon wegen Grippe und grippeähnlicher Symptome, so die GKK. In der Vorwoche waren es rund 600, davor 544. Der Anstieg ist also ablesbar. Zum Jahreswechsel vor einem Jahr gab es nur rund 200 grippale Infekte.

Nach zwei Tagen Arztbesuch ratsam

Nicht alle seien Anzeichen einer echten Grippe, aber auch die gibt es, bestätigt der Chefarzt der Gebietskrankenkasse, Kurt Possnig: „Wir haben jetzt zweifellos mehr Infekte. Es sind auch nachgewiesene Grippeviren dabei. Wir gehen davon aus, dass die Grippewelle auch Kärnten erreicht hat - allerdings etwas früher als erwartet.“

Grundsätzlichs sollte zunächst versucht werden mit Hausmitteln eine Linderung der Beschwerden herbeizuführen, sagt Possnig. Allerdings sei es ratsam, einen Arzt aufzusuchen, sollten die Symptome - wie etwa hohes Fieber, Kopfschmerzen und trockener Husten - nicht nach zwei, drei Tagen vergehen.

Medikamente mit Paracetamol nicht immer geeignet

Neben den Ärzten sind momentan auch Apotheker sehr gefragt, wobei bei der Einnahme einiger Grippemittel vorsicht geboten sei, sagt Allgemeinmediziner Johann Ernst Butta. Dazu zählen Medikamente, wo bestimmte Vitamine und Paracetamol als Hauptbestandteil enthalten sind. „Man sollte wissen, dass man mit Paracetamol ein Medikament konsumiert, das auch unter Umständen für manche Patienten nicht so geeignet ist.“

Auch wenn landläufig viele Menschen auf Tee mit Schnaps als probates Grippemittel schwören sollte die gleichzeitige Einnahme von paracetamolhältigen Medikamenten und Alkohol unbedingt vermieden werden. Diese Kombination könne der Leber schaden, sagt Butta.

