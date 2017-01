Innerkrems: Betriebsleiter kündigt spontan

Neue Probleme gibt es im Skigebiet Innerkrems: Weil der Betriebsleiter kurzfristig gekündigt hat muss die Vierer-Sesselbahn stillstehen. Für den Betrieb ist eine spezielle Prüfung notwendig. Ein Nachfolger wird gesucht.

Um das Skigebiet gab es eineinhalb Jahre lang Verhandlungen mit dem Mehrheitseigentümer, mehrfach stand der Liftbetrieb vor dem Aus.

Wie Geschäftsführer Heinz Kabusch auf der Homepage der Liftgesellschaft mitteilt, sei man zu Beginn der Saison guter Dinge gewesen, nach der Übernahme der Seilbahngesellschaft durch eine neue Geschäftsführung den Vierer-Sessellift auf den Grünleitennock mit 31. Dezember 2016 in Betrieb nehmen zu können. Der Hauptbetriebsleiter habe diese allerdings am 29. Dezember „spät abends und aus privaten Gründen im Stich gelassen“, heißt es dort.

Fieberhafte Suche nach neuem Betriebsleiter

Für das Betreiben eines Sesselliftes sei die Ausbildung und Prüfung für kuppelbare Sesselbahnen notwendig. „Es war uns bisher nicht möglich, zum Jahreswechsel einen Ersatz zu organisieren. Unser stellvertretender Betriebsleiter hat die notwendige Qualifikation, sieht sich aber bis jetzt persönlich nicht in der Lage, den Hauptbetriebsleiterposten zu übernehmen. Daher muss der Sessellift bis wir Ersatz gefunden haben stillstehen“, so Kabusch.

Man habe 23 Seilbahngesellschaften, Ausbildungsstätten und Sportverbände kontaktiert, aber noch keinen geeigneten Nachfolger finden können. Die beiden Schlepplifte am Grünleitennock seien aber täglich in Betrieb, so der Geschäftsführer.

