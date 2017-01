Baum verhinderte Sturz in Teich

Eine Frau ist Montagvormittag im Bereich der Hallegger Senke mit ihrem Kastenwagen von der vereisten Fahrbahn abgekommen. Ein Baum verhinderte, dass der Wagen in den Teich stürzte.

Die Frau gerietaus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Kastenwagen in den Gegenverkehrsbereich und prallte gegen einen Baum. Dieser verhinderte einen Sturz in einen Teich.

Die Lenkerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Das Fahrzeug musste von der Feuerwehr per Kran geborgen werden.

Auto von Gartenmauer „gebremst“

Eine 53 Jahre alte Pkw-Lenkerin missachtete am Montagvormittag im Ortsgebiet von Poggersdorf den Vorrang einer 45 Jahre alten Autofahrerin aus Pischeldorf. Es kam zu einer Kollision der beiden Autos, danach schlitterte das Auto der Unfallverursacherin gegen eine Gartenmauer. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die 45 Jahre alte Frau und ihr Sohn blieben unverletzt.

Glatteis: Zwei Pkw-Lenker verletzt

Ein 37 Jahre alter Mann geriet am Montagvormittag mit seinem Auto auf der Miegerer Straße in der Gemeinde Ebenthal wegen Straßenglätte ins Schleudern. Der Rosentaler rutschte in einer Rechtskurve mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal gegen den entgegenkommenden Pkw einer 22 Jahre alten Frau aus Dullach. Beide Lenker wurden verletzt und von der Rettung ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden.