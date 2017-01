Unfall: Keine Erste Hilfe für Schwerverletzte

Eine 26-jährige Klagenfurterin ist in der Silvesternacht bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Das Auto lag seitlich auf der Straße, die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Mehrere Autofahrer fuhren an dem Wrack vorbei.

Die 26-Jährige war gegen 3.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Villacher Straße in Klagenfurt unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam sie mit ihrem Wagen von der Straße ab, das Auto schlitterte 20 Meter einen Metallzaun entlang und prallte schließlich gegen eine Betonsäule. Die Frau wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit der Bergeschere befreit werden. Die schwer verletzte Frau musste von der Rettung in das Unfallkrankenhaus gebracht werden, sie muss auf der Intensivstation behandelt werden.

Erst das sechste Auto blieb stehen

Trotzdem der Wagen seitlich auf der Straße lag und rund um die Unfallstelle Wrackteile verstreut waren, seien mindestens fünf Autofahrer an dem Auto vorbei gefahren, sagt Einsatzleiter Martin Zmugg von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Erst der sechste Wagen, besetzt mit fünf Jugendlichen, sei stehen geblieben: „Als wir beim Unfallort eintrafen, haben die Jugendlichen die Frau bereits versorgt, dafür möchte ich mich bedanken. Die Jugendlichen waren schockiert, dass niemand zuvor stehen geblieben war.“

Unfalllenker beging Fahrerflucht

Auf Hilfe warten musste in der Silvesternacht auch ein 23-jähriger Mann in Villach. Er war auf der Hochfeldstraße zu Fuß unterwegs, ein Autofahrer streifte ihn mit einem Außenspiegel. Der unbekannte Pkw-Lenker fuhr nach dem Unfall ohne anzuhalten weiter. Der Fußgänger wurde am Arm verletzt, er wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Nach dem Fahrerflüchtigen wird gefahndet, nach Angaben des Fußgängers soll es bei dem Fahrzeug um einen dunklen Audi A3 mit deutschem Kennzeichen handeln, der Lenker soll 20 bis 30 Jahre alt sein.