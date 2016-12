Beim Flambieren Küche in Brand gesteckt

Ein Fleisch-Flambierversuch hat am Samstagnachmittag in einer Küche in Oberkärnten einen Brand verursacht. Es entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Ein 56 Jahre alter Mann aus Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau) wollte gegen 14.10 Uhr in der Küche seines Wohnhauses eine Grillspeise mit Branntwein ablöschen, also flambieren. Dabei entstand eine Stichflamme und der Dunstabzug über dem Herd begann zu brennen. Der Mann startete einen Löschversuch, wodurch die Flammen stark eingedämmt werden konnten.

Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinkirchheim

Die Feuerwehr Bad Kleinkirchheim rückte mit drei Fahrzeugen und 15 Mann an und konnte den Brand schließlich endgültig unter Kontrolle bringen. Die Temperatur im Abluftrohr wurde kontrolliert und der Dunstabzug wurde von der Feuerwehr abmontiert. Durch den raschen Einsatz wurde ein größerer Sachschaden verhindert. Das Festtagsgericht konnte allerdings nicht mehr gerettet werden.

